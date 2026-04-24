Pénzbüntetést szabhatnak ki Curtisre, amiért megütött egy szurkolót egy tavalyi januári teremtornán

Közleményt adott ki péntek délelőtt a Heves Vármegyei Főügyészség „egy ismert zenész” ügyével kapcsolatban, akivel szemben azért emelt vádat az Egri Járási Ügyészség, mert megütött egy szurkolót egy Egerben rendezett jótákonysági labdarúgó rendezvényen.

Az ismert énekes Curtis, a vonatkozó ügyről a 24.hu is beszámolt 2025 januárjában. Az egykor az Újpestben futballozó rapper egy öregfiúk csapat tagjaként vett részt Egerben az Erőss Róbert-emléktornán több korábbi válogatott labdarúgó társaságában. Itt volt egy szurkoló, aki a beszámolók szerint a rendezvény során folyamatosan szidalmazta Curtist, akinél az eredményhirdetéskor szakadt el a cérna. A most megjelent ügyészségi közlemény egészen pontosan így írja le a szituációt:

Az eredményhirdetés alatt egy szurkoló folyamatosan a vádlott csapatát szidalmazta és bekiabált. A vádlott ezen felbőszülve a nézőtérhez ment, és az első sorban helyet foglaló férfihoz lépett, majd szitkozódások közepette arcon ütötte. A férfi az ütéstől megtántorodott, de sérülést nem szenvedett. A cselekmény folytatásának a vádlott egy csapattársa vetett véget, aki elhúzta őt a helyszínről. A vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Curtis az esetet követően nem tagadta, hogy verekedett, az alkohol káros hatásairól elmélkedett ebben a posztjában, arra hívva fel a figyelmet, hogy az őt szidalmazó szurkoló ivott. A rapper ezzel együtt közölte, hogy sajnálja a történteket. A megütött szurkoló ellenben tagadta, hogy alkoholt fogyasztott volna.

A járási ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette miatt a napokban benyújtott vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt Curtisstel szemben.