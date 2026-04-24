Gyermekpornográfiát találtak a gyilkossággal vádolt TikTok-sztár telefonján

A 24.hu is beszámolt róla, hogy a Los Angeles-i rendőrség április 16-án letartóztatta azt a TikTokon befutott énekest, akinek a szabálysértés miatt elvontatott autójában egy kiskorú oszlásnak indult holttestét találták. A BBC beszámolójából most az is kiderült, hogy a D4vd néven alkotó előadó, azaz David Anthony Burke lefoglalt telefonján és iCloud-fiókjában a hatóságok „jelentős mennyiségű” gyermekpornográfiát ábrázoló felvételt találtak.

Az előadó elektronikus készülékeit a letartóztatása után vizsgálta át a rendőrség.

Az előadót azzal vádolják, hogy 2025-ben szexuálisan bántalmazta, majd végzett a kocsija csomagtartójában megtalált Celeste Rivas Hernandezzel, aki mindössze 14 éves volt. A legfrissebb információk szerint a lányt többször megszúrták egy egyelőre nem beazonosított éles tárggyal – közvetlenül ezek a sérülések okozták a halálát.

Burke idáig minden vádpontban ártatlannak vallotta magát a bíróság előtt.

A család igazságot szeretne

Az áldozat családtagjai közös nyilatkozatban osztották meg érzéseiket, gondolataikat az ügy kapcsán, aminek szeretnék, ha pont kerülne a végére. Celeste-et életvidám, szeretetteljes embernek írják le, aki valóságos űrt hagyott maga után a szerettei életében.

Nagyon szeretjük őt, és ő is minden alkalmat megragadott, hogy elmondja, mennyire szeret minket. Mélységesen hiányoljuk. Semmi mást nem akarunk, csak azt, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyben

– áll a Hernandez család nyilatkozatában.