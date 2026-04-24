„Gondolkodni kell a Hezbollahról” – három héttel meghosszabbítják az izraeli-libanoni tűzszünetet

admin Rugli Tamás
2026. 04. 24. 06:33
Donald Trump jelentette be az erről szóló hírt közvetlenül azután, hogy a két ország képviselői az Ováis Irodában egyeztettek.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy három héttel meghosszabbítják az Izrael és Libanon között hétfőn lejáró tűzszünetet.

Az amerikai elnök ezt azután közölte, hogy Izrael és Libanon washingtoni nagykövetei egyeztettek egymással. Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon jelentette be a tűzszünet meghosszabbítását. Az Ovális Irodában lezajlott megbeszélés az amerikai elnök szavai szerint nagyon jól alakult, de gondolkodniuk kell a Hezbollahról. „Alig várom, hogy a közeljövőben a Fehér Házban fogadhassam Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Joseph Aoun libanoni elnököt” – tette még hozzá.

Az Irán által támogatott Hezbollah ellenezte a tárgyalásokat, és amióta Libanon és Izrael között a tűzszünet múlt pénteken életbe lépett, mindkét fél többször is megsértette a megállapodást.

A közelmúltban több évtized után először tárgyalt közvetlenül Libanon és Izrael, amelynek eredményeként megszületett a hétfőn lejáró tíznapos tűzszünet.

Horvát kormányfő: Az Adria kőolajvezeték stabil és biztonságos
Trump: Minden iráni hajót meg kell semmisíteni, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi-szorosban
Ukrán drónok csapták szét az orosz olajrendszer fontos pillérét
Karácsony Gergely: Fideszes politikusok négyszemközt elmondták, csodálják, hogy még nem döglöttünk meg
