A kormányváltás után sem tér vissza a CEU Budapestre

Hiába a kormányváltás, nem tér vissza Budapestre a Közép-európai Egyetem (CEU), azt követően, hogy 2018-ban az Orbán-kormány lényegében elüldözte az intézményt Magyarországról.

A Népszava küldött megkeresést a CEU-nak ezzel kapcsolatban, leginkább amiatt, mert Magyar Péter és a hamarosan felálló Tisza-kormány kifejezte elkötelezettségét az egyetemi autonómia visszaállítása mellett, és ez az egyik kötelezettségvállalás is, amelyet a Tisza-kormány a befagyasztott EU-s források megszerzéséért vállalt. A CEU azonban hivatalosan jelezte, hogy az intézmény az eddigiekhez hasonlóan Bécsben folytatja oktatási tevékenységét, az egyetem kormányváltás után sem tér vissza Budapestre.

A CEU tudomásul veszi a közelmúltbeli magyarországi választások eredményeit, amelyek jelentős politikai fordulópontot jelentenek. A CEU továbbra is egy intézményként működik bécsi és budapesti helyszínein: az egyetem campusa Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységeinkben

– egyértelműsítették a kérdést.