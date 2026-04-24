Kimaxolta a vb-címvédő McLaren az öthetes kényszerszünetet, teljesen új autóval áll rajthoz Miamiban

„Eredetileg is az volt az ötlet, hogy az észak-amerikai versenyekre egy teljesen új autóval utazzunk el, legfőképpen az aerodinamika tekintetében” – fogalmazott Stella a McLaren gyárában tartott sajtóeseményen.

Tartani tudtuk ezt a tervünket, bár nyilván segítségünkre volt, hogy a versenynaptár változott, de azt hiszem, a riválisainknak sem jött rosszul, hogy az öthetes kényszerszünetben a fejlesztésekre tudtak koncentrálni az egymást követő versenyhétvégék helyett.

Lesz változás az erősorrendben?

A Forma–1 áprilisban nem tartotta meg az erre az időszakra tervezett bahreini és szaúdi viadalokat, tekintettel a közel-keleti fegyveres konfliktusra. Ennek nyomán Miamiben az idény negyedik fordulójára kerül sor, bár az amerikai helyszín eredetileg a hatodik lett volna a naptárban.

Miami után három héttel Kanadában versenyez a mezőny.

„Teljes mértékben új lesz az autónk, de erre számítok az ellenfelektől is. Ez nem jelenti azt, hogy az erősorrendben is változás történik majd, valójában inkább az derül ki, hogy ki milyen mértékben tudta növelni a teljesítményt ugyanannyi rendelkezésre álló idő alatt” – jelentette ki Stella.

A 2024-ben és tavaly is konstruktőr-világbajnok, valamint Lando Norris révén az előző idényben az egyéni vb-trófeát is elhódító McLaren jelenleg harmadik az összetettben, 89 ponttal lemaradva az idei első két futamon egyaránt kettős győzelmet arató Mercedes mögött.

A McLaren a Mercedes motorjait használja, de csak a legutóbbi fordulóban, a Japán Nagydíjon tudott közel kerülni a német istálló autóihoz: Szuzukában az ausztrál Oscar Piastri második lett a győztes és a vb-pontversenyt is vezető mercedeses Andrea Kimi Antonelli mögött.