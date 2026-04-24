f1forma-1mclarenmiami nagydíj
Forma-1

Kimaxolta a vb-címvédő McLaren az öthetes kényszerszünetet, teljesen új autóval áll rajthoz Miamiban

Oscar Piastri of McLaren during the Formula 1 Japanese Grand Prix at Suzuka Circuit in Suzuka, Japan on March 29, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Legutóbb Szuzukában az ausztrál Oscar Piastri második lett
24.hu
2026. 04. 24. 09:01
Az egyéniben és a konstruktőrök között is világbajnoki címvédő McLaren Forma-1-es istálló teljesen új autóval áll rajthoz a jövő hétvégén sorra kerülő Miami Nagydíjon, legalábbis a csapatfőnök Andrea Stella közlése alapján.

„Eredetileg is az volt az ötlet, hogy az észak-amerikai versenyekre egy teljesen új autóval utazzunk el, legfőképpen az aerodinamika tekintetében” – fogalmazott Stella a McLaren gyárában tartott sajtóeseményen.

Tartani tudtuk ezt a tervünket, bár nyilván segítségünkre volt, hogy a versenynaptár változott, de azt hiszem, a riválisainknak sem jött rosszul, hogy az öthetes kényszerszünetben a fejlesztésekre tudtak koncentrálni az egymást követő versenyhétvégék helyett.

Lesz változás az erősorrendben?

A Forma–1 áprilisban nem tartotta meg az erre az időszakra tervezett bahreini és szaúdi viadalokat, tekintettel a közel-keleti fegyveres konfliktusra. Ennek nyomán Miamiben az idény negyedik fordulójára kerül sor, bár az amerikai helyszín eredetileg a hatodik lett volna a naptárban.

Miami után három héttel Kanadában versenyez a mezőny.

„Teljes mértékben új lesz az autónk, de erre számítok az ellenfelektől is. Ez nem jelenti azt, hogy az erősorrendben is változás történik majd, valójában inkább az derül ki, hogy ki milyen mértékben tudta növelni a teljesítményt ugyanannyi rendelkezésre álló idő alatt” – jelentette ki Stella.

A 2024-ben és tavaly is konstruktőr-világbajnok, valamint Lando Norris révén az előző idényben az egyéni vb-trófeát is elhódító McLaren jelenleg harmadik az összetettben, 89 ponttal lemaradva az idei első két futamon egyaránt kettős győzelmet arató Mercedes mögött.

A McLaren a Mercedes motorjait használja, de csak a legutóbbi fordulóban, a Japán Nagydíjon tudott közel kerülni a német istálló autóihoz: Szuzukában az ausztrál Oscar Piastri második lett a győztes és a vb-pontversenyt is vezető mercedeses Andrea Kimi Antonelli mögött.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kvíz: Felismered egy képből, melyik romkomot látod?
Kvíz: értük rajonganak most a tinik – te felismered őket?
Büntetőjogi felelősségéről kérdeztük Dézsi Csaba Andrást, mire ő a nürnbergi perről kezdett beszélni
Magyar Hang: Lemondásra szólította fel Polt Pétert az egyik alkotmánybíró
Karácsony Gergely: Fideszes politikusok négyszemközt elmondták, csodálják, hogy még nem döglöttünk meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik