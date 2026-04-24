Nagyon nem mindegy, mikor hízik el az ember

Egy frissen közzétett tanulmány szerint nem csupán a súlygyarapodás van hosszú távú hatással az egészségünkre, hanem az is, hogy mikor hízunk meg – írja a Science Alert. A svédországi Lund Egyetem csapata által vezetett tanulmány szerint ugyanis azoknál, akiknél kora felnőttkorban következik be jelentős súlygyarapodás, a halálozási kockázat is magasabb.

Az eClinicalMedicine című folyóiratban megjelent kutatásban több mint 600 ezer olyan ember adatait nézték át, akik legalább három rögzített súlymérésen estek át 17 és 60 év között. Az elhízás kezdetét úgy definiálták, hogy melyik volt az első alkalom, amikor a rögzített testtömegindex (BMI) elérte vagy meghaladta a 30-at. Az eredmények pedig azt mutatják, hogy azok a résztvevők, akiknél először 17 és 29 éves koruk között alakult ki elhízás, körülbelül 70 százalékkal nagyobb valószínűséggel haltak meg bármilyen okból a követési időszak alatt, mint azok, akiknél 60 éves korukra nem alakult ki elhízás.

Ez konkrét számokra levetítve azt jelenti, hogy, míg a fiatalon el nem hízott résztvevők közül 1000-ből 10 halt meg a követési időszak alatt, addig a korai elhízás kialakulása esetén ez az arány 1000-ből körülbelül 17-re nőtt.

A korai felnőttkori súlygyarapodással kapcsolatos elsődleges megállapítás mellett számos más összefüggést is találtak. Ilyen volt például az, hogy akiknél a legnagyobb súlygyarapodást figyelték meg, azok nagyobb valószínűséggel haltak meg a vizsgálati időszak alatt. A legtöbb esetben erre szív- és érrendszeri betegségek – beleértve a szívrohamot és a stroke-ot – miatt került sor. A 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos rákos megbetegedések okozta halálesetek szintén összefüggésben álltak az elhízással és annak mértékével.

A kutatók szerint lehetséges, hogy a túlsúly miatt kialakuló, több évnyi biológiai stressz is hozzájárul a megnövekedett halálozási kockázathoz, ahogy az is fontos tényező lehet, hogy az elhízott személyek esetében a test nagyobb nyomás alatt van és a szokásosnál nagyobb kopásnak és elhasználódás kockázatának kitéve. Azt ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kutatásnak vannak korlátai: ilyen például az, hogy a testmozgást és az étrendet nem vették figyelembe, pedig ezek jelentős szerepet játszhatnak a kutatók által megfigyelt halálozási arányokban.