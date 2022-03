Ferenc pápa megáldott egy mentőautót, amit Lvivnek adományozott

A Vatikán hivatalos Twitter-oldala tett közzé egy videót arról, hogy Ferenc pápa megáldott egy mentőautót, amit az ukrajnai Lviv városának adományozott. A mentőautót Konrad Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás személyesen viszi el az ukrán városba.

Pope Francis blesses an ambulance he is donating to the city of Lviv, which Cardinal Konrad Krajewski, the Papal Almoner, is personally delivering to the Ukrainian city. pic.twitter.com/3iXjgLAuIx

— Vatican News (@VaticanNews) March 26, 2022