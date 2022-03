Az oroszok újra egy nukleáris kutatólabort támadtak Harkivban

Az oroszok szombaton ismét légitámadást intéztek egy nukleáris kutatólabor ellen Harkivban – közölte az ukrán parlament a Twitteren. A szakfelügyelet szerint egyelőre nem lehet megbecsülni a károk mértékét, mert az atomlétesítmény területén folyamatosan zajlanak a harcok.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv

"It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation," — State Nuclear Regulatory Inspectorate.

— Verkhovna Rada of Ukraine – Ukrainian Parliament (@ua_parliament) March 26, 2022