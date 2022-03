A szankcióktól húzódozó európai országok is szóba kerültek az USA-Ukrajna megbeszélésen

A több mint egy hónapja Oroszország által kezdett háborúban Washington humanitárius, biztonsági és gazdasági értelemben továbbra is támogatni fogja Ukrajnát – jelezte Antony Blinken amerikai külügyminiszter szombaton, miután Varsóban az ukrán védelmi és külügyi tárca vezetőivel, Dmitro Kulebával és Olekszij Reznyikovval találkozott. A megbeszélésen részt vett Joe Biden amerikai elnök is.

Dmitro Kuleba a találkozó után a lengyel közszolgálati hírtelevízióban (TVP Info) sugárzott videoüzenetében közölte: az Egyesült Államok kész újabb szankciókat kivetni Oroszországgal szemben.

Beszámolója szerint a megbeszélésen azt is megvitatták,

hogyan lehet ösztönözni azon európai országokat, amelyek próbálnak nem csatlakozni a szankciókhoz,

és beszéltek arról is, mily módon és mely országokkal fognak együttműködni annak érdekében, hogy ne legyen helye a szankciók megkerülésének.

Kuleba aláhúzta a külföldi kikötők bezárásának fontosságát is az orosz hajók előtt, és a beszélgetés egyik fontos témájaként az orosz ostrom alatt álló Mariupol kikötőváros helyzetét nevezte meg.

Szó esett továbbá az Ukrajnának szánt felszerelés szállításáról – közölte Kuleba. Részletekbe nem bocsátkozott, de jelezte: ez ügyben „újabb lépéseket tesznek”.

Olekszij Reznyikov a Twitteren azt írta, hogy óvatosan optimista a megbeszélés után és bátorítónak nevezte Biden szavait, miszerint „Ukrajna inspirálólag hat az egész világra”.

