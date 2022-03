Az ukrán külügy töltött fel Twitterre egy fotót arról, hogy a harkivi metróállomásokon animátorok próbálják megnyugtatni azokat a gyerekeket, akik az orosz rakétatámadások elől menekülve kénytelenek itt meghúzni magukat.

📍#Kharkiv, metro.

Animators calm children hiding from the shelling of the #Russian army.#closeUAskyNOW#StopRussianAgression pic.twitter.com/Sa3Fvu7zKj

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 26, 2022