Több mint 120 golden retrievert menekítettek ki az ukrajnai Odesszából, írja az Euronews. Az állatokat Moldova fővárosába viszik.

🇲🇩 Over 120 golden retrievers have been evacuated from the Ukrainian city of Odesa to Chișinău, the capital of Moldova.

Their owners don't know how long they'll stay there, but the plan is to sell them on to families in Europe and the US. #UkraineRussia pic.twitter.com/XJchxIwh0p

— euronews (@euronews) March 17, 2022