Szinetár Dóra a Panna, csajok, satöbbi című műsorban mesélt eddigi tévés karrierjéről. Mint elmondta, egyszer egy hétig volt a Reggeli társműsorvezetője, amit élete egyik legnagyobb kudarcának tart. Ennek oka abban keresendő, hogy akkor a Balaton partján vették fel a műsort, és a forgatás hajnalban kezdődött – a színésznő pedig utál fázni.

„A szó minden értelmében befagyok, ha hideg van. Leáll az agyműködésem, elmegy a humorom, én a hideget egyszerűen nem bírom” – mondta el Szinetár Dóra, aki kudarcként élte meg, hogy annak idején nem tudott olyan lenni a reggeli műsorban, mint gondolta, hogy tudna.

Egyébként is olyan típusnak tartja magát, akinek az arcára minden kiíródik. Ezzel kapcsolatban is elmesélt egy történetet.

Csak gondolatban szólt vissza a TV2-s showműsor zsűrijének

A TV2-nek volt egy tehetségkutató műsora – nem mondom ki, hogy melyik, mert nem akarom személy szerint a zsűrit idecitálni. Versenyző voltam ebben a műsorban, és, ugye, a produkció után ki kell állni mindig a zsűri elé, és akkor a zsűri elmondja, hogy milyennek látta azt, amit az ember csinált. Azért ez egy ilyen művészeti produktum volt, tehát nem főzni kellett. És a zsűriben ült akkor négy ember, akik közül – én egyébként ezt vállalom, csak azért nem akarom őket nevesíteni, mert tök felesleges – volt egy, akinek ittam a szavait, egy, akinek akár még kíváncsi is voltam a véleményére, egy, akivel úgy voltam, hogy mondja, ha akarja, egy meg a »kikérem magamnak, hogy véleménye van«. Szerintem ez nagyjából így szokott lenni mindenkivel, vagy legalábbis ritka, ha nem így van

– idézte fel Szinetár az interjúban, hozzátéve: véleményét tökéletesen leképezte az arckifejezése.

Az volt a borzasztó, hogy miközben a homlokomon ment a fényreklám és a tekintetemben tökéletesen lehetett látni, hogy mit gondolok, közben merev mosollyal néztem ki a fejemből, és arra emlékszem, hogy olyan mondatok fogalmazódtak meg bennem, hogy már a gondolattól elszégyelltem magam. Eszemben nem volt kimondani, mert volt gyerekszobám, és az nem engedi nekem, hogy időnként kimondjam azt, amit valóban gondolok.

Mint mondta, évek óta szoktatja magát arra, hogy ilyen esetekben mondja ki – kulturáltan –, hogy mit gondol valójában.

Szinetár Dóra 2013-ban két TV2-s showműsorban is szerepelt: A Nagy Duett második évadában Dopeman partnereként, és a Sztárban sztár első évadában. Előbbiben három zsűritag volt (Dobrády Ákos, Balázs Klári és Kasza Tibor), míg utóbbiban négy – Hajós András, Liptai Claudia, Lakatos Márk és Majka.

