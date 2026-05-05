Hűtlen kezelés és versenykorlátozás miatt nyomoznak Mészáros autókölcsönző cégének ügyében

Hűtlen kezelés büntette, illetve versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban büntette miatt folytat nyomozást a készenléti rendőrség Mészáros Lőrinc autókölcsönzéssel foglalkozó cégével kapcsolatban, az eljárás felderítési szakaszban van – derült ki a legfőbb ügyész keddi válaszából, amit Tordai Bence távozó független parlamenti képviselő április 17-én benyújtott írásbeli kérdésre adott.

Tordai azt kérdezte: „indult-e büntetőeljárás a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. közpénzes flottatendereivel kapcsolatban, és ha igen, milyen stádiumban tart?” Arról is érdeklődött, hogy történt-e már tanú- vagy gyanúsítotti kihallgatás az ügyben.

Nagy Gábor Bálint válaszában azt írta, hogy a képviselő „kérdésével érintett ügyben” a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a 29022/798/2023. ügyszámon folytat nyomozást. Hozzátette, hogy az eljárás ezen szakaszában a további tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.

Az Átlátszó 2023 márciusában írta meg, hogy Mészáros Lőrinc cége, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. olyan rendkívül rövid határidők vállalásával tarolt a különböző állami autós tendereken, amelyekkel a piaci szegmens meghatározó szereplői, például a Porsche vagy a Mercarius nem tudta felvenni a versenyt. Az oknyomozó portál arról írt, hogy a Mészáros-cég 15 napos határidőt vállalt 180 nappal szemben, illetve pontosan olyan autókkal rendelkezett, amelyeket a közbeszerzéseken kerestek. Ezekben a kiírásokban az ajánlatkérők irreálisan magasra tolták azt, hogy a pályázatok elbírálása során milyen súllyal értékelik a járművek szállítási határidejét. Így pedig az a cég behozhatatlan előnyre tett szert, amelyik a legrövidebb határidőt vállalta.

Az Átlátszó tavaly novemberben beszámolt arról is, hogy a flottatendereken hol külön, hol együtt induló Mészáros Járműparkkezelő Zrt. és a Mercarius Kft. nem zavarta egymás köreit a közútkezelő közbeszerzési eljárásán: egyikük az ország nyugati, másikuk az ország keleti felére pályázott, és nyert. Így összesen 480 millió forint értékben szervizelhetik a közútkezelő 590 db személy- és kistehergépjárművét egy évig.