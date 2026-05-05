Sokan szembesültek Oroszországban, kedden azzal, hogy többé nem tudják használni a mobilinternetet a telefonjukon, így fizetni, navigálni vagy akár kommunikálni sem tudnak az eszközökkel – derült ki a Reuters híradásából. A Kreml azt közölte, hogy a korlátozásokat biztonsági okokból vezették be, az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt.

Oroszországban szombaton ünneplik a Győzelem napját (ez a náci Németország felett aratott győzelemre emlékező éves parádé), amelyet az ukrán dróntámadások veszélye miatt az idén visszafogottabb formában rendeznek meg.

A Kreml idén szorított egyet az internet-hozzáférésen: központilag letiltott bizonyos szolgáltatásokat, és milliókat kényszerített VPN használatára. Vlagyimir Putyin orosz elnök bírálói szerint mindez arra irányul, hogy négy év háború után megerősítsék a belső kontrollt.

A Reuters hat tudósítója tapasztalta Moszkva különböző részein, hogy mobiltelefonjukon nincs internet-hozzáférés. Telefonhívásokat ugyanakkor Moszkva sok részéről továbbra is lehetett indítani – erősítették meg.

Az orosz mobilszolgáltatók közölték, hogy a következő napokban biztonsági okokból problémák lehetnek a mobilinternettel. Oroszország legnagyobb bankja, a Sberbank szintén arra figyelmeztetett, hogy gondok lehetnek a mobilinternettel és az üzenetküldéssel. Hasonlóképp, az ország legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója, a Yandex taxiszolgáltatása közölte az ügyfelekkel, hogy gondok lehetnek az online taxirendeléssel.

Az internet-hozzáféréssel kapcsolatos panaszokat figyelő egyik oldal szintén mobilinternet-problémákról számolt be Oroszország európai részének számos régiójában, köztük Moszkvában és Szentpéterváron.

Ukrajna kedden megtámadta Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, ami tüzet okozott a Leningrádi területen fekvő Kirisi város ipari övezetében – közölte Alekszandr Drozgyenko kormányzó. Az orosz védelmi minisztérium szerint keddre virradóra 289 ukrán drónt semmisítettek meg orosz területek felett.