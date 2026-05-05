Lemondott Magyarország belgiumi és luxemburgi nagykövete

Július 31-i hatállyal lemondott Magyarország brüsszeli nagykövete – Kovács Tamás Iván ezt az X-en jelentette be. Kovács 2018-tól volt brüsszeli nagykövet, de nem az uniós nagykövet ő .

„Hazámat ezen a fontos állomáshelyen a Belga Királyságba és a Luxemburgi Nagyhercegségbe akkreditált nagykövetként képviselni életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. A misszióvezetői szolgálatom alatt kapott támogató együttműködést ezúton is mindenkinek köszönöm!” – írta. Bejegyzésében egyebek mellett elmondta, hogy közel nyolc évvel ezelőtt „a magyar-belga-luxemburgi kapcsolatok fontos mérföldköveire készülve” vállalta el a misszióvezetői feladatot az európai uniós köztisztviselőség évei után a magyar közszolgálatban. Szavai szerint az ilyen felelősségteljes pozíciók esetében fontos az időről időre megújulás lehetősége, nemcsak az egyén, hanem az intézmény, a nagykövetség munkájának fejlődése szempontjából is.

Kovács Tamás Iván az első Orbán-kormány idején Deutsch Tamás kabinetfőnöke volt, később dolgozott az Európai Csalás Elleni Hivatalnál, az OLAF-nál.

Az Eurológus megjegyzi, hogy később kormányzati főtisztviselő és konzulátusi irodavezetői tisztséget töltött be a bostoni tiszteletbeli konzulátuson, majd 2006-tól 2007-ig a Külügyminisztérium kormányzati tisztviselőjeként és diplomataként dolgozott. Ezt követően az Európai Bizottságnál épített karriert, az uniós visszaéléseket vizsgáló Európai Csalásellenes Hivatalnál (OLAF) dolgozott, majd a Fidesz 2010-es választási győzelmét követően európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkári volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. 2012-ben nevezték ki első alkalommal nagykövetnek, de két év után távozott a posztjáról és négy évre visszament az OLAF-hoz. Négy év elteltével, 2018-ban innen jött vissza ismét nagykövetnek.