úszáshosszú katinkadave salovisszavonulás
Sport

Visszavonult Hosszú Katinka egykori amerikai edzője

24.hu
2026. 05. 05. 20:59
Befejezte több mint négy évtizedes edzői pályafutását az amerikai Dave Salo, aki számos világklasszis úszó mellett Hosszú Katinkát is felkészítette.

A swimswam szakportál felidézte, hogy a 67 éves szakember három olimpián is tagja volt az amerikai szakmai stábnak, legsikeresebb tanítványai között volt a magyar felmenőkkel bíró Rebecca Soni, aki 2008-ban Pekingben és 2012-ben Londonban is megnyerte a 200 méteres mellúszást, vagy éppen a tunéziai Uszama Meluli, aki medencében és nyílt vízben is olimpiai aranyérmet nyert.

Salo 2008 és 2012 között volt Hosszú Katinka edzője, irányításával 2009-ben Rómában nyerte első világbajnoki címét a későbbi háromszoros olimpiai bajnok klasszis.

Kapcsolódó
Hosszú Katinka
Kislányaival közös fotókat posztolt Hosszú Katinka
Anyák napja alkalmából mutatta meg Kamíliát és Szofit.

Ajánlott videó

„A tudomány mai állása szerint halottnak kellene lennie” – törött csigolyával halmozta a bravúrokat a náci ejtőernyős Angliában

Friss

Népszerű

Összes
Hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség Balásy-ügyben, a vállalkozó azt írta, együttműködik
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik