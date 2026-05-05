Ókovács Szilveszter: Miféle csőcseléket szabadítottak az országra?!

Ma reggel felugrom anyámhoz egy kulcs miatt, a lányom egyetlen percre egyedül marad a kocsiban, lehúzott ablakokkal. […] Egy férfi halad el a kocsi mellett, és azt sziszegi befelé: »Mocskos igazgató! Húzzatok el innen végre!« De nem vagyok ott, és ő azt pontosan látta, hogy kipattantam. Azért ilyen bátor a 12 éves, megszeppent lánnyal

– írja Ókovács Szilveszter keddi Facebook-bejegyzésében, hozzátéve, hogy elege van a sokadik incidensből.

„Nem adtam rá okot, hogy inzultálják a gyermekemet. Politikamentesen végzem feladatom a munkahelyemen, ahova 25 éve léptem be. Ugyanakkor van magánvéleményem, az még nekem is lehet. Amúgy egész nap hangokkal, zenékkel, táncokkal foglalkozom. Erre most ez folyik a széjjelordított Szeretetország és az európai magasabb standardok szerinti kulturáltság jegyében…”

Az Opera főigazgatója kérdésekkel zárja posztját:

Ki és mikor fogja visszatuszkolni a kartáccsal tüzelő agresszivitást a palackba? Lesz-e arra is bátor, aki emberséges és élhető jelszavakkal kampányolt? És igen: miféle csőcseléket szabadítottak az országra?!

Ókovács Szilveszterrel a választások után készítettünk interjút, amelyben elmondta, számít-e arra, hogy kitölti a megbízatását, illetve szeretné-e még a tiszás képviselőnek megválasztott Rost Andreát énekelni látni az Operaházban.