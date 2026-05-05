Nonstop légi járat indul Magyarország és Thaiföld között

admin Vaskor Máté
2026. 05. 05. 08:09
Az olasz Neos Air üzemeltetésében 2027. február 22. és március 29. között heti 1 charterjáratot indítanak, B787-es Dreamliner géppel a Budapest–Phuket útvonalon, írja a Budflyer.

Posztjuk szerint az ehhez kapcsolódó csomagajánlatokat a napokban kezdték el hirdetni a magyar utazási irodák.

Hozzáteszik: nagyon hosszú idő után ez lesz az első alkalom, hogy újra nonstop légi járat indul Magyarország és Thaiföld között.

Az utasforgalmi adatok és az utazók visszajelzése alapján sokan a legjobban egy korábban már többször is emlegetett, állandó Bangkok-járat elindulását is várják, jelezték.

