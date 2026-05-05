„Kurva anyád!” – üvöltötték az utcán Deutsch Tamásnak, aki éppen tisztázni próbálta Balásy Gyulát

Balásy Gyula mesés meggazdagodásáról és tegnapi interjújáról kérdezte a Telex Deutsch Tamást, akit egy Patrióta-interjú után kaptak mikrofon végre. Általánosságban az EP-képviselő azt mondta a Balásy-ügyről, hogy
jogon kívüli, jog fölötti zsarolással, nyomásgyakorlással olyan helyzetbe akarnak hozni embereket, hogy megtörjenek.
Hozzátette, hogy a „kommentlincselő magatartás nem jó”, mert szerinte az a „hatalommal való visszaélés tünete.” Amikor visszakérdeztek, miszerint a Tisza nincs is hatalmon, azt mondta, Deutsch: „április 12-e óta ők vannak hatalmon politikai értelemben.”
A Balásy-ügyről azt mondta:
Nem vagyok hajlandó erről semmit gondolni.
Majd visszakérdezett, amikor Balásy felelősségét firtatták a propagandaplakátokról:
Ahhoz hogy a plakátokon mi szerepel, mi köze van annak a cégnek, amely a plakátokat kinyomtatja és kihelyezi?
A politikus azt mondta: Balásy nyilvános közbeszerzésen nyerte a megbízásokat, nem személyre szabott eljárásokban.
Deutschnak a rövid interjú alatt el kellett tűrnie a spontán reakciókat. Egy járókelő azt kiabálta neki:
Kurva anyádat!
Mire a riporter azt kérdezte:
Mit gondol az ilyen reakciókról?
Politikus vagyok.
Megszokta?
Persze.
Később volt még egy „mocskos Fidesz” bekiabálás is, de arra Deutsch már szót sem vesztegetett.