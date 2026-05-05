„Kurva anyád!” – üvöltötték az utcán Deutsch Tamásnak, aki éppen tisztázni próbálta Balásy Gyulát

Balásy Gyula mesés meggazdagodásáról és tegnapi interjújáról kérdezte a Telex Deutsch Tamást, akit egy Patrióta-interjú után kaptak mikrofon végre. Általánosságban az EP-képviselő azt mondta a Balásy-ügyről, hogy

jogon kívüli, jog fölötti zsarolással, nyomásgyakorlással olyan helyzetbe akarnak hozni embereket, hogy megtörjenek.

Hozzátette, hogy a „kommentlincselő magatartás nem jó”, mert szerinte az a „hatalommal való visszaélés tünete.” Amikor visszakérdeztek, miszerint a Tisza nincs is hatalmon, azt mondta, Deutsch: „április 12-e óta ők vannak hatalmon politikai értelemben.”

A Balásy-ügyről azt mondta:

Nem vagyok hajlandó erről semmit gondolni.

Majd visszakérdezett, amikor Balásy felelősségét firtatták a propagandaplakátokról:

Ahhoz hogy a plakátokon mi szerepel, mi köze van annak a cégnek, amely a plakátokat kinyomtatja és kihelyezi?

A politikus azt mondta: Balásy nyilvános közbeszerzésen nyerte a megbízásokat, nem személyre szabott eljárásokban.

Deutschnak a rövid interjú alatt el kellett tűrnie a spontán reakciókat. Egy járókelő azt kiabálta neki:

Kurva anyádat!

Mire a riporter azt kérdezte:

Mit gondol az ilyen reakciókról?

Politikus vagyok.

Megszokta?

Persze.

Később volt még egy „mocskos Fidesz” bekiabálás is, de arra Deutsch már szót sem vesztegetett.