„Gyalog, luxi magánrepcsi nélkül” – Tatár Csilla a reptéren futott össze Magyar Péterrel

2026. 05. 05. 14:09
Tatár Csilla a budapesti repülőtéren látta meg a leendő miniszterelnököt, akivel közös képet is készített. A találkozásról Facebook-oldalán számolt be, posztját a Blikk vette észre először.

Mint kiderült, a műsorvezető egy étrendkiegészítő-ipari kiállításra tartott, Barcelonába.

Inspirációért, új alapanyagokért és közben gyalog, luxi magánrepcsi nélkül megérkezik a reptérre Magyar Péter. Made my day. Még Damiano Davidtól sem kértem közös fotót anno. Igaz, Ő nem is bontott rendszert itthon

– írta bejegyzésében Tatár Csilla.

A leendő miniszterelnök egyébként Rómába repült, egy nemzetközi filmfesztiválra, illetve, ahogy kedden bejelentette, hivatalos találkozókon is részt vesz majd Olaszországban.

