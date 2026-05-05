Megbukott a román kormány

Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson – írja az MTI.

A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg, ami rekordnak számít az ország rendszerváltás utáni történetében. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

Az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet című AUR-PSD bizalmatlansági indítvány kezdeményezői azzal vádolták a kormányt, hogy a legfontosabb állami vállalatok privatizációjával, közvita és a politikai egyeztetés megkerülésével gyengítené az állam befolyását stratégiai ágazatokban.

Az Agerpres hírügynökség által idézett dokumentum szerint a nyugdíjak befagyasztása és a közalkalmazotti bérek egy részének csökkentése mellett is magas maradt a költségvetési hiány, ezért a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A kezdeményezők szerint Romániának olyan kormányra van szüksége, amely nem szegényíti el a lakosságot és nem értékesíti az állami vagyont, hanem a nemzeti érdekeket védi, ezért a Bolojan-kabinetnek távoznia kell.

Az AUR elnöke, George Simion azzal vádolta meg Ilie Bolojan miniszterelnököt, hogy gazdasági visszaesést és elszegényedést idézett elő, miközben nem számolta fel a kiváltságokat. Simion szerint pártja kész vállalni a kormányzást, hogy visszaadja az emberek reményét. Ehhez azonban szerinte Romániának előrehozott választásokat kell tartani.

A kormányban szintén részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nevében felszólaló Turos Lóránd szenátusi frakcióvezető felelőtlenségnek nevezte a kormány megbuktatását egy világos alternatíva felkínálása nélkül. A politikus ugyanakkor arra figyelmeztette a PSD-t és PNL-t, hogy ne égessék fel az összes kommunikációs csatornát egymás között, mert az ország európai elkötelezettségének megőrzéséhez a demokratikus pártok párbeszédére és együttműködésre van szükség.

Az államfő kedden este újabb nyilatkozatban erősítette meg, hogy Románia nem fog letérni eddigi útjáról. Rámutatott: bár a kormány megbuktatása nem egy „örömteli pillanat”, a parlament demokratikus döntését tiszteletben tartva előbb informális, majd hivatalos tárgyalásokat kezdeményez a pártokkal.

Az elnök nyugalomra intett, és azt hangsúlyozta, hogy Románia továbbra is stabil ország, az állam intézményei működnek, és a fontos témák – mint Románia OECD-csatlakozása, a költségvetés végrehajtása, a SAFE EU-program vagy a helyreállítási terv végrehajtása – tekintetében konszenzus van az Európa-barát pártok között. Nicusor Dan kifejezte meggyőződését, hogy a tárgyalások eredményeképpen észszerű határidőn belül ismét Nyugat-barát kormánya lesz az országnak, az előrehozott választások lehetőségét pedig kizárta.