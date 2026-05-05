Párja beleszól, milyen műsorban szerepelhet Megyeri Csilla: „Tetszik, hogy végre valaki irányít”

Megyeri Csilla a Frizbi TV műsorában mesélt arról, hogyan változott meg az élete, mióta együtt van olasz származású párjával, kislánya édesapjávala, Nicola Sarciá bokszedzővel. A műsorvezető elmondta, sokat formált rajta a párja: például ma már nem olyan közvetlen, mint régen, ami gyakran félreérthető lehetett mások számára.

Nico egy nagyon határozott férfi, akinek szigorú, tradicionális gondolkodása van, hogy milyennek kell lennie egy nőnek és egy feleségnek

– árulta el Megyeri.

Sarciá mellett a főzésben is gyakorlatot szerzett, mivel a férfi igényli, hogy meleg étel várja őt az asztalon. „Nem azt mondom, hogy minden áldott nap: nyilván most, a baba mellett nem várja el, de előtte elvárta” – tette hozzá.

Így viszonyul Megyeri Csilla tévészerepléseihez a párja

Médiakarrierje építése helyett most a főállású anyaságra helyeződött a hangsúly az életében. Elmondta, nagyon durva logisztikát igényel, hogy a gyereknevelést össze tudja egyeztetni egy tévészerepléssel.

Volt olyan tévés produkció, amibe hívtak, és azt mondta Nico, hogy nem szeretné, hogy oda elmenjek. Egyébként teljesen igaza volt, mert ahova hívtak, ott az exemmel kellett volna szerepelni – az egyértelmű, hogy tiszteletlen, tehát biztos, hogy nem. Viszont volt egy másik is, ahol nem gondolta, hogy jól állna nekem ez a műsor.

Azt is elmondta, melyik műsorról volt szó, a Most Wanted – A hajszáról, az RTL menekülős realityjéről. Mint kiderült, amikor megkapta a felkérést, Megyeri már várandós volt.

Azt mondta, hogy nem tartja jó ötletnek, hogy én rohangáljak abban a műsorban, mert akkor voltam háromhónapos terhes. De ettől függetlenül: ő levezeti, hogy ebbe és ebbe a műsorba nem mehetsz el, mert.

Megyeri Csilla ezzel kapcsolatban elmondta, mivel szereti Sarciát, elfogadja az elvárásait és kéréseit, és jól érzi magát, boldog ebben az élethelyzetben.

Ha elhívnának műsort vezetni, akkor egyértelmű, hogy azt mondaná Nico, hogy »Persze, az a te szakmád, ezt csináltad, szereted csinálni, és ha jól csináltad, akkor menj el, hogyne. De ne menj el bohóckodni a nem-tudom-milyen műsorba, mert már 38 éves nő vagy, anyuka vagy most már, és ez nem fog neked jót tenni«. Tehát ez nem ellenem van, hanem értem. Tetszik, hogy végre valaki megmondja, és irányít

– fejtette ki a műsorvezető.

Azt is mondta, párja teljes mértékben kompromisszumkész és mindent meg lehet vele beszélni.