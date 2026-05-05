Media1: A TV2 tanácsadója lesz az Index távozó főszerkesztője

Az Indextől távozó főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán a TV2-nél lesz Vaszily Miklós tanácsadója – hangzott el a Digital-Media Hungary konferencián a Media1 tudósítása szerint.

Beszámoltunk arról, hogy május közepén távozik posztjáról az Index eddigi főszerkesztője, Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte az portál működését. Május 15-étől az eddigi főszerkesztő-helyettes, a korábban a Blikktől érkező Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot. Ezt a lapnál hétfőn megtartott dolgozói tájékoztatón jelentették be.

Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el

– méltatták a távozó főszerkesztő munkáját.

A távozás okát ugyanakkor nem közölték.

Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója, az Indexet tulajdonló Indamedia 50 százalékos tulajdonosa ma azt mondta a siófoki konferencián: Fekete-Szalóky Zoltán „nagyon nehéz időszakban vette át a lapot 6 évvel ezelőtt.”

Most történt az elmúlt időszak eseményeinek a kiértékelése, és ekkor Zoli felajánlotta, hogy hátrébb lép, ha a cég érdekét ez szolgálja. Ezt követően közösen arra a döntésre jutottunk, hogy így a legjobb mindenkinek.

Vaszily Miklós hozzátette: „Zoli az Indamediától elmegy, de a TV2-nél a tanácsadóm lesz, és ő segíti majd a csatorna, illetve a hírterület átalakítását.”

A hírterületet azért alakítják át, mert nemrég elbocsátották Szalai Vivien hírigazgatót.

Bevallották, hogy a „Tisza-adócsomagról” szóló hírverés hamis dokumentumra épült

Az Index vasárnap helyreigazítást közölt a tavaly ősszel megjelent, állítólagos Tisza-adócsomagról szóló cikke miatt, melyre később a Fidesz kampányt épített. A lap elismerte, hogy valótlanul állította: birtokába jutott a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági terve. A helyreigazítás szerint a közzétett dokumentum nem a Tisza Párt gazdasági programja volt, ezért abból nem lehetett következtetni a párt hivatalos adópolitikai terveire vagy bármilyen új járadékcsomagra.

A Tisza Párt már a cikk megjelenésekor jelezte, hogy a dokumentumok nem valósak, és semmi közük nincs a párt tervezett intézkedéseihez. Az Index eredetileg azt állította, hogy a dokumentum radikális baloldali gazdaságpolitikai fordulatot, széles körű adó- és járulékemeléseket, valamint évente legalább 3700 milliárd forintos többletbevételt vetítene előre.

Azt, hogy a Tisza Pártnak nincs köze az Indexen megjelent 600 oldalas adóemelési dokumentumhoz, a bíróság is kimondta, és helyreigazításra kötelezték a lapot az áldokumentumra alapozott cikk miatt.

Hat éve darálták le a szerkesztőséget

2020 márciusában aggodalmat ébresztett, hogy Vaszily Miklós, a TV2 elnöke 50 százalékos tulajdonrészt szerzett az Indamedia Csoportban, amely több áttételen, így a hirdetésértékesítésen keresztül kapcsolódott az Indexhez. Az Index anyagilag függött az Indamediától, mert a cég kezelte a portál hirdetési bevételeit.

Júniusban az Index vezetősége elé olyan átalakítási terv került, amely szétszedhette volna a szerkesztőséget. Nem sokkal ezután Dull Szabolcs, akkori főszerkesztő átállította a lap függetlenségi barométerét, majd július 22-én Bodolai László, az Index.hu Zrt. igazgatósági elnöke kirúgta Dull Szabolcsot. A szerkesztőség ezt elfogadhatatlannak nevezte, mert álláspontjuk szerint a független működés két alapfeltétele az volt, hogy se a tartalomba, se a szerkesztőség összetételébe ne legyen külső beavatkozás.

2020. július 24-én a lap vezetői és több mint nyolcvan munkatársa kezdeményezte a felmondását. A szerkesztőség tagjai előző nap még azt kérték Bodolaitól, hogy hívja vissza a főszerkesztőt, de erre nemleges választ kaptak.

2020 novemberében a fele részben Vaszily Miklós tulajdonában álló Indamedia-csoport visszavásárolta az Index.hu Zrt. részvényeit, és ezzel közvetlen irányítást szerzett a portál felett. Fekete-Szalókyt mindezek után, 2020. decemberében nevezték ki az Index megbízott főszerkesztőjének.