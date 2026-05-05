Földrengés volt Horvátországban, Magyarországon is sokan érezhették

admin Vaskor Máté
2026. 05. 05. 06:32
Földrengés volt Horvátországban keddre virradóra, a jelenséget Magyarországon is érzékelni lehetett – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium az MTI-vel.

Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett helyi idő szerint hajnali fél 3 után 5 perccel.

A jelenséget a délnyugati országrészben több helyen is érezték – közölte az obszervatórium.

