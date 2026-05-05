Orbán a DPK-soknak: A Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobboldalt

Orbán Viktor e-mailt küldött a Digitális Polgári Körök tagjainak, amit annak belátásával indít, hogy április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtek, „nincs mit ezen szépíteni”.

Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást.

– írja, majd megköszöni a DPK-tagoknak, hogy vele tartottak az elmúlt hónapokban. „Hála Nektek és a Harcosok Klubjának, a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Kiállásotokat mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben” – fogalmaz.

A leköszönő miniszterelnök szerint a fájdalmas vereséget követően az újjászervezés időszaka köszönt rájuk. „Magyarországon egy új politikai tér látszik kirajzolódni, amit elsősorban a hamarosan felálló kormány karaktere határoz meg. Liberális arcéllel, az Európai Parlamentben működőhöz hasonló nagykoalíció jön létre, azzal a különbséggel, hogy ez nem pártok között, hanem egyetlen párton belül működik. Éppen ezért az előttünk álló évek legfontosabb feladata, hogy megvédjük a nemzeti korszak vívmányait. Ehhez azonban megújulásra van szükség” – teszi hozzá.

A miniszterelnök az üzenetét úgy folytatja:

A Fidesz, mint nagy kormányzópárt meggyengült. Ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt. A megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban, és tudják: a választási kudarc nem csökkenti az elmúlt 16 év alatt elvégzett munkánk értékét.

Szerinte a DPK egy ilyen platform, ezáltal „kulcsszerepe van a nemzeti oldal újjászervezésében”.

Orbán azt írja, hogy a választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. Az ő ajánlatuk ezzel szemben az volt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd.

A szavazók mindkét ajánlatot meghallgatták, és az elsőt választották. Kívánjuk, hogy igazuk legyen. Még akkor is, ha kitartunk amellett, hogy mi döntöttünk jól.

Orbán Viktor ezután arra tér rá, hogy szerinte „az önkény és az akarnokság korszakába lépünk”, ennek a kezdeti tüneteit abban látja, hogy szerinte a Tisza a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával „eltörölné az alkotmányos garanciákat”. „Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot. Meg akarják szüntetni a védett energiaárakat. Aggasztó jelek ezek, mégis azt kívánjuk, hogy ne legyen igazunk” – folytatja.

„Számunkra az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik. Ez a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére” – írja a távozó kormányfő, hozzátéve, hogy számít a digitális harcosaira az újratervezésben, a véleményalkotásban és a közös cselekvésben, várja a javaslataikat is.