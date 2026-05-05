Menczer Tamás is reagált a Balásy Gyulával hétfőn a Kontrollon megjelent interjúra: szerinte az egyébként a NER pr-osaként is emlegetett üzletember miatt veszített a Fidesz a választáson.

A Fidesz parlamentből távozó kommunikációs igazgatója onnan kezdi okfejtését, hogy nem a kampány minősége, és nem is amiatt vesztettek, amit az orosz-ukrán háborúról mondtak.

Menczer szerint ehelyett

Balásy Gyula miatt vesztettünk, és itt a konkrét személy mellett a jelenségre is gondolok.

Azért gondolja így, mert (az utóbbi 10 évben az állami intézmények kommunikációját szinte kizárólagosan intéző) Balásy pár éve két 60 milliós luxusautó mellett pózolva pökhendiskedett a 444 egyik videójában, most pedig „a tiszás Kontrollba megy sírni”. A leköszönő politikust előbbi videóriportban a pökhendiségénél is jobban zavarja „az elképesztő ostobaság, amit Balásy bemutat”.

Ezért vesztettünk. A Balásy Gyulákat már nem bírtuk el

– állapítja meg.

Menczer Tamás azoknak a kritikusoknak, akik azzal jönnének, hogy ő „ezekkel közösséget vállalt”, azt válaszolja: ő közösséget vállalt és vállal a pártjával, úgy gondolta és most is úgy gondolja, hogy a hibák ellenére a politikai közössége tudott és tudna ma is többet tenni Magyarországért. Ezután sorolni kezdi, hogy mik voltak szerinte a Fidesz eredményei az elmúlt 16 évben.

Persze mindezekkel együtt sem szabadott volna hagyni, hogy a Balásy Gyulák megjelenjenek körülöttünk. A Balásy Gyulák számomra nem a Fideszt jelentik. Valóban a közelünkben voltak, és ez baj, nem szabadott volna megengedni. Ettől még ők nem a Fidesz. Korábban sem tekintettem az ilyeneket a közösségünk részének, és most sem tekintem

– fogalmaz, majd megjegyzi, hogy egy remek kollégája a Balásy interjúra fel kérdezte tőle kedden azt: „Tamás, milyen emberek voltak körülöttünk?!”

Menczer Tamás azt írja, számára a Fidesz megújulása azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeniük, olyat, amelynek még a közelében sincsenek a Balásy féle alakok. Úgy véli, ez kétségkívül nehéz lesz, hiszen nagy vereség után vannak, de úgy gondolják, hogy lehetséges a feladat.

