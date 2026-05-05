A Használtautó.hu és az ételkiszállítással foglalkozó Kifli.hu is befejezi a közös munkát az eddig az állami kommunikációs megbízásokat intéző milliárdos, Balásy Gyula Lounge cégcsoportjával, tudta meg a forbes.hu.

Balásy, akit a NER pr-oskaént is emlegetnek (de kommunikációs cégei piaci szereplőknek is dolgoznak), hétfőn a könnyeivel küszködve adott interjút a Kontrollnak, amelyben egyebek mellett arról is beszélt, hogy az utóbbi hetekben több ügyfelük is visszamondott megrendeléseket.

A Használtautó.hu illetékese azt közölte a portállal, hogy hogy az Ingatlan.com még 2023-ban vásárolta fel az autós oldalt, a Lounge Communicationnel fennálló szerződést még az előző tulajdonostól örökölte meg a vállalat. Elmondása szerint a Lounge-ot már tavaly értesítették, hogy a vállalati kommunikációs feladatokat belsős szakértőkkel szeretnék intézni, és a közeljövőben ez meg is fog valósulni.

A Kifli.hu magyarországi ügyvezetője azt válaszolta, hogy minden kommunikációjukban és magyarországi tevékenységükben „szigorú politikai semlegességet tartanak fenn”, így olyan ügynökséggel folytatják PR- és kommunikációs munkájukat, amely nem áll semmilyen kormányzati vagy állami tulajdonban.

Balásy Gyula a hétfői interjúban arról is beszélt, hogy több, a cégeihez köthető számlát zároltak az elmúlt napokban, mindenféle jelzés, bejelentés nélkül. Mint mondta, több tízmilliárd forintról van szó. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kedden közölte, hogy az ügyben hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult nyomozás ismeretlen tettes ellen.

A 24.hu-n ebben a cikkünkben írtunk arról, összesen mekkora értékben juthattak közpénzes megbízásokhoz Balásy Gyula cégei. Az összesítésből egyebek mellett kiderül: a négy Balásy-vállalatnak juttatott közpénzből az M7‑es mentén Budapesttől Fonyódig minden kilométeren épülhetett volna egy új stadion.