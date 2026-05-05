„Van, aki már önként visszafizette a pénzt” – a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő igazgatója szerint kőkemény szankciók jöhetnek

Minden állami forrással precízen el kell számolni. Az elszámolásokat követően helyszíni ellenőrzéseket is végzünk, igyekszünk meggyőződni arról, hogy valóban arra fordították-e az állami forrást, amire a támogatást megítélték

– mondja Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatója, aki a nagy feháborodást kiváltó NKA-botrány nyomán adott interjút az Indexnek.

Még áprilisban, a válaszások után derült fény arra, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban 17 milliárd forintot osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között, kulturális támogatás címszóval. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA-alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia.

Végrehajtás is lehet

A főigazgató elmondása szerint a Támogatáskezelő feladata a pályázatok kezelése, a döntés-előkészítés, a szerződéskötés és az ellenőrzés, a főigazgató elmondása szerint „megvannak a megfelelő jogszabályok, és a pénzügyi elszámolásnak nálunk nagyon-nagyon precíznek és szigorúnak kell lennie.”

Fontos, hogy tisztázzuk, valóban arra fordította-e az állami forrást, amire kapta, és ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítunk, elindulunk a NAV felé, hogy behajtsuk a pénzt.

– mondja Herter, hozzátéve, hogy a Támogatáskezelőnek nincs kompetenciája, hogy véleményt alkosson arról, hogy ez a forrás jó helyre megy-e, vagy sem. „Amikor lezárult a program, akkor fogjuk látni, hogy jogszerűen használták-e fel a forrást – ha nem, akkor vissza kell fizetni. És akkor ott kőkemény szankció van. Nem akarom azt mondani, hogy ennél az ügynél szigorúbbak leszünk, mert mindegyiknél szigorúak vagyunk, de valamennyi kollégámtól azt kértem, hogy minden tökéletesen menjen, ahogy eddig is csináltuk: ez sem kivétel.”

Visszafizetések is vannak

A főigazgató azt mondta, hogy az 1100 pályázóból 132-en már benyújtottak már elszámolást, akadnak olyanok is, akiknek már elkezdték áttekinteni az elszámolását,

lesznek visszafizetések, és van, aki már önként visszafizette a pénzt.

Az interjú végén reményét fejezi ki, hogy a botrányok és a változás nem fogja elsodorni a teljes támogatási struktúrát: