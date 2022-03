Rakétatörmelék miatt halt meg egy ember Kijevben

Egy ember meghalt és hatan megsérültek, miután egy az ukrán légvédelem által kilőtt orosz rakéta roncsai egy kijevi utcára zuhantak – közölték az ukrán hatóságok. A rakétatörmelék megsemmisített egy buszt (ami nem szállított utasokat) és felgyújtott egy lakóépületet a főváros Kurenivka kerületében.

Az ukrán belügyminisztérium tanácsadójának képei a helyszínről:

Parts of a Russian missile shot down in Kyiv hit a residential building and a trolley bus on Kyrylivska Street.

One person reportedly has been killed.

Photo: Interior Ministry advisor Anton Gerashchenko via Telegram. pic.twitter.com/HHvHRzGSVG

