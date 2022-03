Így tárgyalnak egymással a háborús felek

Javában zajlanak a hétfőn délelőtt újrakezdett ukrán–orosz béketárgyalások, a videókonferencia keretében zajló egyeztetésekről Mihail Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója számolt be a Twitteren. Mint írja, a felek aktívan képviselik a határozott álláspontjukat. „Zajlik a kommunikáció, de nehezen megy. A viszály oka a túlságosan eltérő politikai rendszerekben keresendő. Oroszországban elnyomják a szabad párbeszédet a társadalmon belül” – fogalmazott Podoljak.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

