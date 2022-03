Anarchisták foglalták el az egyik orosz oligarcha londoni házát

Egy anarchista csoport tagjai foglalták el Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha egyik ingatlanát London központjában. Az Anarchist Action Network így tiltakozik Oroszország ukrajnai inváziója ellen, és azt állítja, hogy a valószínűleg jó ideje lakatlan ingatlant az Ukrajnából menekülők szolgálatába állítja.

Gyeripaszka ellen már 2018-ban szankciókat vezetett be az USA, és a neve felmerült abban a botrányban is, amely a Donald Trump egyik bizalmasának, 2016-os kampánystábja vezetőjének, Paul Manafortnak juttatott pénzekről szólt. A múlt héten pedig az Egyesült Királyság is felvette szankciós listájára.

A zavaros körülmények között meggazdagodott, az alumíniumiparban érdekelt oligarcha nemrég igyekezett elhatárolódni a háborútól, és azt írta a közösségi médiában: „A béke nagyon fontos!” Ugyanakkor a gesztus őszinteségét alapjaiban kérdőjelezi meg, hogy a Financial Times 2020-ban azt írta róla, hogy Putyin pénzét moshatta tisztára.