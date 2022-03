Londonban az orosz külügyminiszter mostohalányát vették célba a tüntetők

Világszerte egyre több városban tartanak megmozdulásokat, hogy elítéljék Oroszország ukrajnai agresszióját. London sem kivétel, ahol a Guardian szerint különleges fordulatot vett az egyik demonstráció. Itt ugyanis a háború fő felelősei, Putyin, Peszkov és Lavrov mellett utóbbi mostohalánya is célkeresztbe került.

Az orosz külügyminiszter 26 éves lánya, Polina Kovaleva ugyanis évek óta Londonban él, amit a jelenlegi helyzetben nagyon rossz szemmel néznek a helyiek. A szombati megmozdulásokon több molinón is kifejtették ellenérzésüket a tüntetők, azzal vádolták Lavrovot és a hozzátartozóit, hogy pénzt mosnak Angliában, emellett Kovaleva azonnali kiutasítását követelték.

“Polina Kovaleva is the daughter of #Russian war criminal Sergey Lavrov laundering money here.” With such slogans people came to the house of Lavrov’s daughter in #London. pic.twitter.com/m9ajuan2E7

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022