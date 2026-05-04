Zelenszkij szerdától tűzszünetet jelentett be

Ürmös Dániel
2026. 05. 04. 21:58
Május 5-ről 6-ra virradóra tűzszünetet tart Ukrajna, miután Oroszország korábban bejelentette, hogy május 8-9-ére győzelmi napi tűzszünetet hirdet – adta hírül az MTI.

A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására

– írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán hétfőn.

Az ukrán vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, de ő ettől függetlenül most azért cselekszik, mert „az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Donald Trummpal folytatott, múlt csütörtöki telefonbeszélgetés alkalmával arról beszélt: Moszkva kész arra, hogy a május 9-i győzelem napja alkalmából fegyverszünetet hirdessen.

Zelenszkij a maga részéről nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette: Ukrajna „a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni”, így várhatóan május 8-9-én is hallgatni fognak az ukrán fegyverek.

