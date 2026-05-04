Magyar Péter nem kér a Terrorelhárítási Központból

Nem kér az Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök által még 2010-ben létrehozott Terrorelhárítási Központ (TEK) szolgálataiból Magyar Péter leendő kormányfő. A TEK vezetője, Hajdu János Orbán régi bizalmas testőre.

„Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el” – jelentette be Magyar Péter.

A TEK-ben még Orbán régi harcostársa, Áder János sem bízott, aki elnöksége idején szintén a Készenléti Rendőrségre cserélte le a TEK-eseket. Áder állítólag azért váltott testőri szervezetet, mert találkozóiról informálták Orbánt a terrorelhárítók.