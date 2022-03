Zelenszkij felhívást intézett az orosz katonák édesanyjához, hétfőn NATO-hadgyakorlat kezdődik Norvégiában

Amerikai hatóságok egy olasz tengerparti kisváros, Marina di Carrara egyik szárazdokkjában álló 700 millió dollár értékű Seherezádé nevű jacht tulajdonjogát vizsgálják – írja a New York Times. Egyelőre még nem biztosak abban, hogy a hajó Vlagyimir Putyinhoz köthető, de már találtak arra utaló jeleket, hogy az orosz elnöknek köze lehet hozzá. A hajó tulajdonosi hatterét azután kezdték el megvizsgálni, hogy a legénység egy korábbi tagja azt mondta, hogy Putyin gyakran használta a jachtot.

U.S. officials are examining the ownership of a $700 million superyacht currently in a dry dock at an Italian town, and believe it could be associated with President Vladimir Putin of Russia, according to multiple people briefed on the information. https://t.co/bqL7hv1xDn

— The New York Times (@nytimes) March 12, 2022