A háború és a nacionalisták szimbóluma lett Oroszországban a Z betű, bár nem tudni, hogy mit jelent

A háború melletti kiállás szimbólumává vált a Z betű Oroszországban, országszerte egyre többen ezzel a szimbólummal biztosítják támogatásukról az orosz hadsereget, igaz, arról továbbra sem lehet beszélni, hogy nagy általánosságban a fegyveres konfliktus mellett állnának az emberek. A jel eredetével és jelentésével kapcsolatban pedig még mindig rengeteg a spekuláció.

A jelkép először orosz tankokon és katonai járműveken jelent még február 19-én, napokkal a háború kirobbanása előtt, ami az elemzők körében is számos kérdést vetett fel. A találgatás azóta is zajlik, de teljes bizonyossággal senki sem tudja megmondani, mit is jelenthet, bár mostanra talán már közelebb kerültünk az igazsághoz.

Egyes szakértők sokáig arra gyanakodtak, hogy a Z az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij elnök nevére utal, aki Vlagyimir Putyin első számú célpontja a jelenlegi háborúban. Az is felmerült, hogy a „Za popedu”, azaz „a győzelemért” csatakiáltást szimbolizálja.

Az egyik legvalószínűbb teória mégis az, hogy a ciril ábécében egyébként egyáltalán nem is szereplő Z az orosz Zapad, azaz Nyugat szóra utalt amiatt, hogy az ország nyugati tartományához tartozó katonai egységekről volt szó. A másik és talán még egy fokkal reálisabb forgatókönyv az lehet, hogy az oroszok a támadást megelőzően egyszerűen így akarták bebiztosítani, hogy felismerjék a saját egységeiket.

Korábban Aric Toler, a Bellingcat oknyomozói újságírócsoport egyik vezető alakja a Twitteren azt írta, fogalmuk sincs, hogy mit jelent a Z betű a harckocsikon, bár ők a 2014-es krími háború óta szoros figyelemmel követik az eseményeket, ilyen jelzéssel ellátott katonai alakulatokat azonban ezidáig nem láttak.

Az orosz védelmi minisztérium az elmúlt bő két hétben többszöri megkeresésre sem akart nyilatkozni arról, mit jelent a szimbólum, amelyet a nacionalista mozgalmak is elkezdtek jelképükként használni Oroszországban.

Kis- és nagyvárosokban egyaránt egyre többen festik fel az autójukra a nagy Z betűt, rajzolják rá azt a zászlókra, ragasztják ki az ablakaikra. Sokan viselnek a szimbólummal ellátott felsőket, pulóvereket vagy egyéb ruhadarabokat, iskolai osztályok, de Tatárföldön egy hospice házban élő, halálos betegségben szenvedő gyermekek is Z betűt formálva álltak ki az orosz erők mellett.

Terminally ill children in a hospice in Kazan, Russia were made to go out in the snow and make a letter Z in support of the war… I have no words pic.twitter.com/tmBrzSjSUb

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 5, 2022