És a Youtube-ot is letiltották

A Twitter és a Facebook utána Youtube-ot is betiltotta az orosz cenzor. Az oldalak egyelőre elérhetőek, de időbe telik, mire leszedik őket a hálózatról. Ezzel gyakorlatilag elvágták Oroszországot a világ információitól, ugyanis a Novaja Gazeta, az utolsó nagy független oldal korábban bejelentette, hogy a kormányzati fenyegetés miatt nem tudósít az ukrajnai háborúról. Az új orosz törvények szerint ugyanis már azért is börtön járhat, ha valaki nem különleges hadműveletnek, hanem háborúnak nevezi azt, ami Ukrajnában történik.

⚡️⚡️⚡️According to globalcheck, YouTube is being blocked in #Russia pic.twitter.com/3nCNOI7KLT

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022