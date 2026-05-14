Lesz-e üzemanyaghiány, mint 2022-ben, vagy nem? A szakértők szerint az új kormányon is múlhat

Ellentmondásosnak tűnő információk jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy lehet-e gond az üzemanyag-ellátással. „2-3 héten belül, vagy akár korábban is komoly üzemanyag-ellátási gondok alakulhatnak ki országszerte, ha a benzinkutaknak árrés nélkül kell értékesíteniük” – mondta a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke az MTI-nek kedden.

A Mol a kisebb benzinkutak tulajdonosainak kiküldött tájékoztatójában arról írt, hogy május 13-án, elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel, ami jó eséllyel azt jelentheti, hogy május 14-étől hatósági áron fogják továbbadni az üzemanyagokat, amelyeket a kiskereskedőknek ugyanazon az áron kell továbbadniuk. Szerdán aztán a Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt arról tájékoztatta a kormányt, hogy az üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan, 80 napra van elegendő stratégiai üzemanyag-tartalék, továbbra is biztosított a védett ár a benzinkutakon, így folyamatos az ellátás – ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be.

A FBSZ elnöke, Gépész László az Mfornak ugyanakkor arról beszélt, hogy a dízel mellett a stratégiai tartalékból származó benzin is fogytán van, emiatt a szervezet nyílt levélben fordult a kormányhoz, a helyzet kezelése érdekében.

A Mol közleményben reagált a a dízel-tartalék esetleges elfogyásáról szóló hírekre (amelyet egyébként maga közölt a kisbenzinkutakkal) úgy, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.

Magyarország üzemanyag-ellátása stabil, dízel és benzin egyaránt rendelkezésre áll. A Mol minden partnerét kiszolgálja, ezáltal biztosítja a folyamatos és biztonságos ellátást.

Akkor most van baj, vagy nincs? Kinek van igaza?

Üzemanyag még csak-csak van, az árrés viszont eltűnőben

Tulajdonképpen mindenkinek igaza van

– mondta a 24.hu megkeresésére a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó hozzátette, fizikai ellátási probléma jelenleg nincs, van elegendő üzemanyag (benzin, gázolaj), a Mol-finomító termel, de a március folyamán felszabadított stratégiai készletből származó benzin és gázolaj elfogyott.