Sok vidék, sok bárány és még ki sem hűlt vadállatok: ezeket várjuk az idei Gourmet Fesztiválon

„Az elmúlt időszakban nagyon előretört Budapesten az ázsiai comfort food, miközben nekünk az is küldetésünk, hogy a vidéki gasztronómiát képviseljük.”

Sokszor megkapjuk, hogy ezek csak hangzatos tematikák, de szerintem idén nem érhet minket az a vád, hogy ezt ne tudnánk tartalommal megtölteni.

„Megtripláztuk a vidéki éttermek számát, és aki vidéki éttermet üzemeltet, tudja, hogy ez mit jelent — kitelepülni a Millenárisra úgy, hogy közben otthon is nyitva tartanak. 21 vidéki kiállítónk lesz, a kiállítók harmada”

– írta körül Nemes Richárd, a budapesti MBH Gourmet Fesztivál főszervezője a fesztivál idei tematikáját az azt beharangozó csütörtöki rendezvényen.

9 fotó

„A három éve kitalált pénztárcabarát étel kategória megtapadt: nemcsak a közönség körében volt népszerű, de az éttermek is maguktól beépítették a menüikbe. 30-40 étel lesz 2500 forintos áron — fontos, hogy ezek kóstolóadagok. A Gourmet-n nem egy fogással kell jóllakni, hiszen 200-nál több ételt kínálunk, és azt szeretnénk, hogy három fogás után is élvezhető legyen az ott töltött idő” – mondta.

A vidéktematika már csak azért is szerencsés, mert mint azt évről évre igyekszem leszögezni, a meglátogatandó távolabbi éttermek lecsekkolása a fesztivál helyes felhasználási módjainak egyike. (A másik ugyanez, csak drága budapesti éttermekkel azok számára, akiket a túl sok, éttermekben otthagyható pénz problémája kínoz, mégis odafigyelnek a költéseikre.)

Tavalyi beszámolónk Mennyi polip kell a körömpörköltbe? És hogyan lehet tíz másodperc alatt eldönteni, jó-e egy vendéglátóhely? A Gourmet Fesztiválon mindkettőre fény derül.

A fesztivál csütörtökön közzétette a menüt, amit ha szófelhőbe rendeznénk, a következők ugranának ki: