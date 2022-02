Kislány született a kijevi Metróban – írja a Twitteren John Sweeney veterán brit riporter, a BBC korábbi munkatársa, aki jelenleg az ukrán fővárosban tartózkodik.

A baby girl has been born in the Kyiv Metro. God bless her.

