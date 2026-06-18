Csütörtökön egy óra után kisiklott egy személyvonat Újszászon, a vasútállomás váltóján – ezt maga a MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt közölte a hivatalos Facebook-oldalán megjelent képes bejegyzésben délután kettő órakor.

Közlése szerint a Hatvanból Szolnokra közlekedő személyvonat a megengedett, 40 km/h sebességnél lassabban közlekedett.

Amint a balesetet észlelte, a mozdonyvezető megállította a szerelvényt – fűzte hozzá a vezérigazgató. A vonaton – közlése szerint – 15 fő tartózkodott, és bár személyi sérülés nem történt, a közlekedésben jelentős korlátozásokra kell számítani.

A történtek miatt azonnali vizsgálatot rendeltem el, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet is megkezdte a baleset kivizsgálását

– részletezte a baleset ügyében hozott döntéseket Hegyi Zsolt.

A MÁV honlapján többek között azt írták, hogy a Budapest–Újszász–Szolnok-, a Hatvan–Szolnok- és a Vámosgyörk–Szolnok-vonalakon késésekre, hosszabb eljutási időkre és pótlóbuszos utazásra kell számítani műszaki mentés és helyszínelés miatt.

A Budapest és Szolnok között utazóknak az állami vasúttársaság azt javasolja, hogy a ceglédi vonalon közlekedő vonatokat vegyék igénybe, amelyeken elfogadják az újszászi vonali járatokra érvényes vasúti jegyeket is. Érdemes a Volán menetrend szerinti buszjáratait is igénybe venni a térségben – tették hozzá.