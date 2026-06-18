Hemző Károly és a Hemző-díjasok randevúznak a Műcsarnokban – együtt a 24.hu fotósaival

Újabb találkozásaink / 1976–2026 / Hemző és a Hemző-díjasok címmel nyílik kiállítás csütörtökön a Műcsarnokban.

Hemző Károly legendás sportfotósból lett legendás fotóriporter és szerkesztő. Aztán legendás könyvsorozattal, a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával, Lajos Marival együtt.

A Műcsarnok most nyíló kiállítása egyrészt felidézi az 1976-os, legendás Hemző-kiállítást, másrészt bemutatkoznak azok a fiatal fotográfusok, akik az elmúlt években Hemző-díjasok lettek.

12 fotó

A 2013-ban alapított Hemző Károly-díj nyertesei – Hajdú D. András, Móricz-Sabján Simon, Mohai Balázs, Pályi Zsófia, Bielik István, Csudai Sándor, Végh László, Mónus Márton, Ruprech Judit, Melegh Noémi Napsugár, Szajki Bálint, Zoltai András, valamint a finalisták munkái arról adnak bizonyságot, hogy ők a 21. századi magyar fotográfia meghatározó nemzedékét jelentik.

A Hemző-díjas Szajki Bálint mellett a tárlaton Varga Jennifer, Mohos Márton és Horváth Júlia képviselik munkáikkal a 24.hu fotórovatát.