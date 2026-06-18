Trump aláírta az iráni háború lezárásával kapcsolatos dokumentumot

A bejelentés szerint Donald Trump Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahova a francia elnök meghívására utazott a G7-csúcs helyszínéről. A Fehér Ház bejelentése alapján a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként részt vevő államoknak.

Az eredeti tervek szerint JD Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint ennek ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, ugyanis a már aláírt egyetértési nyilatkozat alapján az Egyesült Államok és Irán között 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik.

Irán újra kiléphet a kőolajpiacra

Szerdán a Fehér Ház illetékesei bemutatták a 14 pontból álló egyetértési nyilatkozatot. Ennek alapján Irán a 60 napos időszak során szabadon exportálhatja kitermelt kőolaját, és kőolajtermékekeit, amely időszakra az amerikai pénzügyminisztérium hozzájárul a szankcionált iráni kőolajtermékek kereskedelméhez. A Hormuzi-szoros feltétel nélküli megnyitása szintén a végső békeegyezményről szóló tárgyalások 60 napos időszakára szól – derült ki a nyilatkozó fehér házi illetékesek szavaiból, akik azt is elmondták, hogy a Hormuzi-szoroson való áthaladás hosszú távú rendszeréről Iránnak, Ománnak és az öböl-menti államoknak kell megegyezniük. Hozzátették ugyanakkor, hogy az Egyesült Államok arab partnerei nem támogatnak olyan megoldást, ami lehetőséget ad Iránnak arra, hogy a hajózási útvonal használatáért pénzt kérjenek.

A Genfben aláírni tervezett egyezmény kilátásba helyezi egy 300 milliárd dolláros, Irán újjáépítésére és gazdasági fejlesztésére szolgáló alap megteremtését arab államok és az Egyesült Államok hozzájárulásaiból – közölték a megszólaló tisztségviselők megjegyezve, hogy ez nem ró kötelezettséget az Egyesült Államokra, hogy részt vegyen abban.

Az Egyesült Államok arra vállalt kötelezettséget, hogy a 60 napos tárgyalási időszak alatt nem vezet be új szankciót Iránnal szemben és nem vezényel új csapatokat a térségbe, majd amennyiben sikerül egy végső megállapodást kötni, akkor a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők visszatérnek a katonai offenzíva kezdete, azaz február 28-a előtti elhelyezkedéshez – közölték az adminisztráció tisztségviselői.

Az iráni atomprogramról később tárgyalnak majd

A tájékoztatás szerint Irán atomprogramjának lezárásáról, és az ország birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészlet eltávolításáról szintén a végső megállapodás rendelkezik majd, amiben az is szerepel, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részt vehet a dúsított urán „hígításában”, azaz átalakításába polgári célú felhasználásra. Amennyiben Irán tartja magát vállalásaihoz az atomprogramját illetően, és azt ellenőrizhetővé tesz hosszú távon az ENSZ-szankciók feloldása is elképzelhető – mondták el a Trump-adminisztráció szerdán nyilatkozó tisztségviselői ugyanakkor azt hangoztatták, hogy a hosszú távú megállapodásról szóló tárgyalási szakaszban az Egyesült Államok bármely pillanatban felállhat az asztaltól, ha arra a következtetésre jut, hogy Irán „a halogatásra játszik, és szavai mögött nincs tartalom”.