Három kamion ütközött össze Komáromnál az M1-esen, óriási a dugó

Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán, Budapest felé, a komáromi csomópont után. A 76-os km-nél az érintett pályaoldalt lezárták, 8-km-es dugó alakult ki. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, majd a Tatabánya-centrumnál visszatérhet az autópályára – közölte délután az Útinform.

A katasztrófavédelem közlése szerint komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki az egyik járműből. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az Útinform nagyon erős forgalomra figyelmeztetett az M1-esen:

a komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia

– írják.