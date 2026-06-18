Hamarosan eltűnhet az összes óriásplakát a fővárosból

Minden óriásplakátot leszedetne a főváros, ötödére csökkentenék a hirdetőoszlopok számát is – erről beszélt Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az MTI tudósítása szerint. A közterületi hirdetéseket szabályozó törvényjavaslat visszaadná az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, ezzel széles jogokat biztosít a reklámeszközök tiltására is.

Kiss Ambrus elmondta: minden óriásplakátot leszedetnének Budapesten, jelenleg összesen 8393 tizenkét négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhely van bejelentve. A városvezetés azt is javasolja majd a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy csak ott maradjanak meg a hirdetőoszlopok, ahol annak várostörténeti hagyománya van: a módosítással a mostani 955 hirdetőoszlop az ötödére csökkenne.

Emellett a reklámhálókra teljes tiltást rendelnének el törvényi felhatalmazás alapján.

A főigazgató úgy fogalmazott:

azt hiszem, hogy ez jelentős városképi változás lesz majd.

A törvényt már a jövő héten megszavazhatja az Országgyűlés, ám az csak december 31-én lép majd hatályba.

Politikai plakátokat is tilos lesz kihelyezni

Korábban Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt arról, hogy a törvényjavaslat nemcsak a gyűlöletkeltő politikai plakátok tilalmát mondja ki, hanem azt is, hogy nem lehet majd „vadplakátokat” elhelyezni villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy fákon a választási időszakban sem. Vitézy szerint fontos, hogy a választási kampányban minden párt meg tudja mutatni magát, de úgy fogalmazott, hogy „az elmúlt években átestünk a ló túloldalára”.

A mostani javaslat végre véget kíván vetni annak, hogy az ország egy összefüggő politikai hirdetési felületté váljon egy-egy kampány idején – főleg, hogy manapság úgyis a digitális térben folyik a közélet, nem a köztéri plakátok számán múlik, ki juthat politikai támogatáshoz

– közölte a tárcavezető.