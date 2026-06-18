Három luxusingatlanától válna meg áron alul az MNB, amelyeket még Matolcsyék vásároltak

Matolcsy György jegybankelnöksége idején beszerzett ingatlanokat adna el a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Összesen három ingatlan szerepel az eladási listán, kikiáltási áruk összesen 23 milliárd forint, ám Matolcsyéknak több mint 36 milliárdba került az épületek megvásárlása, felújítása – írja a 444.

Varga Mihály MNB-elnök már korábban bejelentette, hogy a jegybank új vezetése leépít minden olyan tevékenységet, ami nem kapcsolódik szorosan a jegybank alapvető feladataihoz. Így kerül eladásra Balatonakarattyai Oktatás- és Képzési Központ (BOKK), az MNB balatoni luxusüdülője, amit közel 20 milliárdért újított fel a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint-féle Raw Development. Ez volt az a cég, amely a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújításán dolgozott, amit végül majdnem kétszeres többletköltség után, több mint 4000 hibával sikerült átadniuk.

A balatonakarattyai 12 épületből álló, 73 beállós autóparkolóval, 2 beállós autóbusz-parkolóval, 46 kerékpártárolóval és 69 fedett parkolóval, wellnessrészleggel, medencével, szaunával, tenisz- és fallabdapályával rendelkező 20 milliárdos luxusüdülőt nettó 9,43 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg.

Eladó a Bölcs Vár és a Pallas Athéné Konferencia Központ is

A második eladó épület a budai Várban található MNB-épület, az úgynevezett Bölcs Vár az Úri utca 21. szám alatti ingatlan, aminek az az érdekessége, hogy az MNB néhány év alatt kétszer vette meg az ingatlant, ezzel saját maguknak összesen 8,7 milliárd forintra felverve az árat.

A 24.hu derítette ki, hogy az MNB megvette, ingyen továbbajándékozta, pénzt adott a rekonstrukcióra, majd „piaci áron” újra visszavásárolta az épületet, ami a pénzügyi tudatosság fejlesztésére létrehozott MNB képzési központjának adott otthont. Az unortodox adásvétel során nem sajnálták a pénzt, a jegybank közel 2,8 milliót fizetett négyzetméterenként a tömb megvásárlásáért, és ebben a felújítási és az átépítési költség nincs is benne.

A másik I. kerületi ingatlan, a Pallas Athéné Konferencia Központ a Szentháromság téren van. Itt bontás, majd újabb milliárdos beruházások következtek, és szintén feltűntek Somlai Bálint cégei a munkálatokban. Most 3,4 milliárd forintos kikiáltási áron hirdetik a 6 teljesen felszerelt apartmannal és konferencia-központtal is rendelkező ingatlant.