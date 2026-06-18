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Nagyvilág

Rövid idő alatt másodszor csapott le a moszkvai olajfinomító-komplexumra Ukrajna

Natalia KOLESNIKOVA / AFP
admin Dienes Gábriel
2026. 06. 18. 06:58
Natalia KOLESNIKOVA / AFP
Az ukrán hadsereg egyre gyakrabban hajt végre támadásokat az orosz energiainfrastruktúra fontos elemei ellen mélyen az ország területén.

Ukrajna csütörtökön kora reggel ismét csapást mért egy fontos olajfinomítóra Moszkva területén.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere a Telegramon közölte, hogy több drón is eltalálta a kapotnyai ipari zónában található olajfinomító-komplexumot. A Reuters szerint azt írta, hogy több mint négy tucat, a főváros felé tartó drónt sikerült lelőniük. Egy bevásárlóközpont is megrongálódott a támadásban.

Az ukrán hadsereg kedden is dróncsapást mért a kapotnyai olajfinomítóra. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor arról beszélt, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket alkalmaztak az országhatártól távól fekvő létesítmények megsemmisítéséhez.

Ukrajna az elmúlt hónapokban széles körben támad finomítókat és katonai létesítményeket Oroszország területén. A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum alatt is csapásokat hajtottak végre, közel a helyszínhez, ahol az „orosz Davosként” is nevezett konferenciát tartották.

A G7-csoport vezetői, köztük Donald Trump szerdai találkozójukon egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása iránti és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket. Elemzők szerint az Iránnal folytatott háború lezárása után az amerikai elnök figyelme újra az orosz-ukrán háborúra összpontosulhat majd.

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