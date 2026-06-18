Nyáron lett kérdés, lehet-e télen szánkózni a Normafán

A Pest Vármegyei Kormányhivatal visszavonta a normafai sífutó- és szánkópályákhoz kapcsolódó természetvédelmi engedélyt. A Normafa Park közlése szerint ezzel veszélybe került Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó- és sífutópályájának téli működése.

A friss kormányhivatali határozat alapján hivatalosan egy természetvédelmi engedély visszavonásáról van szó. Ez a Budapest XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat részére kiadott engedély a Normafa Park télisport-koncepciója keretében az északi síterepen tervezett egy sífutó- és két szánkópálya megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódott, országos jelentőségű védett természeti területen.

A határozatot a Pest Vármegyei Kormányhivatal a Védegylet Egyesület keresetére tekintettel vonta vissza. Az indoklás szerint a hatóság a keresetet megvizsgálva arra jutott, hogy az ügyben a megalapozott érdemi döntéshez további tényállástisztázás szükséges. Emiatt a korábbi határozat jogszabálysértő volt, ezért a természetvédelmi hatóság visszavonta.

A természetvédők szerint új engedély kell, más szemlélettel

A sífutó- és szánkópálya ellen tiltakozók a közösségé médiában, a Normafa természetesen Facebook-oldalán azt írták: már januárban jelezték, hogy a Védegylet Egyesület keresetet nyújtott be a sífutó- és szánkópálya környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban. Mostani bejegyzésükben azt emelték ki, hogy az engedélyező kormányhivatal maga vonta vissza az engedélyt. A poszt szerint azt remélik, hogy az új eljárás során „végre a természeti környezet megóvását szem előtt tartó engedély születik”. Azt is írták, hogy ehhez felajánlották segítségüket a Hegyvidéki Önkormányzatnak.

A Normafa fejlesztése régóta politikai, városfejlesztési és természetvédelmi vita tárgya. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához kapcsolódó hatósági ügyeket még 2013-ban nyilvánították nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé. A kormányrendelet a beruházások között külön nevesíti a sípályákat, hóágyúkat, térvilágítást, szánkópályákat és sífutópályákat is.

A téli pályák körül korábban is volt már jogvita. A Hegyvidéki Önkormányzat 2023-ban arról írt, hogy a Fővárosi Törvényszék döntése nem zárta ki a pályák működését, de a kormányhivatalnak pontosításokat kellett elvégeznie. Az önkormányzat akkori tájékoztatása szerint a bíróság többek között a nyugati piszeorrú denevér védelmét, a pályaterület pontosabb lehatárolását és az üzemidő precízebb rögzítését kérte számon.

A pályák ugyanakkor népszerűek voltak: a Hegyvidéki Önkormányzat korábbi közlése szerint az egyik téli idényben a sífutópálya 75, a szánkópálya közel 60 napon át működött, és ez idő alatt több tízezer látogató, valamint közel száz óvodai és iskolai csoport használta őket.