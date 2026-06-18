Hadházy Ákos: Orbán Viktor előzetesben lehetne

Hadházy Ákos szerint Orbán Viktort nyugodtan előzetes letartóztatásba lehetne helyezni az általa elkövetett ügyek súlya, a bűnismétlés, a menekülés veszélye miatt. A volt képviselő a Klubrádióban reagált arra, hogy a volt kormányfő az Indexnek azt mondta: Hatvanpuszta csak műbalhé és propaganda, semmi alapja nincs.

Hadházy Ákos azt mondta: Orbán Viktornak már „nagyon máshol kellene lennie”, szerinte az lesz a rendszerváltás egyik mérföldköve, amikor börtönbe kerül. Hadházy Ákos nagyon reméli, ez mielőbb megtörténik, szerinte ugyanis a Fidesz újraválasztott elnökének nincs helye a magyar közéletben.

A volt képviselő szerint már önmagában az általa feltárt hatvanpusztai ügyek is elegendőek a volt miniszterelnök börtönbüntetéséhez. A birtokába került keretszerződés alapján Orbánék bányái az adófizetők pénzén termelték ki a milliárdokat az építkezéshez, amikor az M1-eshez a követ szállították.

Azt mondta: a Tisza-kormány megnézethetné a NAV-val azt is, mennyit számlázott le Mészáros Lőrinc cége Hatvanpuszta építésére, ha ugyanis a piaci árnál olcsóbban, az korrupció, hiszen Magyarország jelenlegi leggazdagabb embere ezzel párhuzamosan sorra nyerte az állami beruházásokat. Fontos leleplezésnek nevezte, hogy egy Mészáros-cég adott biztosítékot az építkezéshez. Szerinte nem elhanyagolható, hogy leromboltak egy műemléket, ami 2-től 5 évig büntetendő bűncselekmény.

Én nem gondolom, hogy ez egy bíróságon ne állná meg bármikor a helyét, hogyha azt egy picit is rendesen megírja az ügyészség, és reméljük, hogy majd meg is fogják írni.

A kőszállítások és a műemlékrombolás ügyében ő már tett feljelentést. Azt mondta: nem örülne, ha Orbán Viktor megúszná, szerinte ez kormányzati szándék kérdése. Hadházy Ákos intő példának nevezte Szlovákiát, ahol Robert Fico újra miniszterelnök lett. Magyar Péter korábban többször foglalkozott Hatvanpusztával, azt mondta: elsőként Orbán Viktor és családja ellen indul vagyonosodási vizsgálat, különös tekintettel a birtokra, amely kapcsán nyílt levelet is írt Orbán Győzőnek.

Korábban kiszámoltuk, mekkora terhet vett a nyakába az Orbán család a hatvanpusztai uradalom megépítésével, mennyibe kerülhet az Orbán Viktor édesapjának tulajdonában álló 6600 négyzetméteres hasznos alapterületű majorság és a 13 hektáros park fenntartása.