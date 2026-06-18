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Orbán visszatért, de a Tiborcz-vádra Brüsszelben sem reagált
Bár Orbán Viktor április 12-e után nem tűnt el teljesen, zömében csak Facebook-posztokban kommunikált, és se a kormányzati átadás-átvételen, se a parlament alakuló ülésén nem jelent meg személyesen. A hétvégén azonban újraválasztották a Fidesz elnökének, hosszú interjút adott, és megtartotta első nemzetközi szereplését a választási vereséget követően. Körbejártuk, hogy milyen nyomai vannak a beígért megújulásnak, és hogyan látja a jövőt – Budapesten és Brüsszelben.
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